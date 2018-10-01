فلسطين تحتضن معرض الصناعات الأردنية الرابع على ارض مدينة بيت لحم

رام الله - دنيا الوطانهت للجان المتخصصة جميع الاستعدادت لانطلاق أعمال معرض الصناعات الأردنية الرابع الذي ستحتضنه مدينة السيد المسيح بيت لحم في قصر المؤتمرات فيها خلال الفترة ما بين 2-4/10/،2018. حيث سيكون الافتتاح في الساعة الرابعة عصرا بحضور ومشاركة عدد من الوزراء الاردنيين والفلسطينيين ورجال اعمال ورؤساء الغرف التجارية والتجار والمدعويين من الشقيقتين الاردن وفلسطين، حيث يشارك في المعرض ما يزيد عن 65 مصنع تمثل كبرى المصانع الاردنية العاملة والمنتجة في مختلف القطاعات، ويحظى المعرض برعاية رسمية من الحكومة الاردنية ممثلة بوزير الصناعة والتجارة الاردني والذي سيكون على رأس وفد اقتصادي اردني عالي المستوى في افتتاح المعرض .وينظم هذا المعرض غرفتا صناعة وتجارة بيت لحم وغرفة صناعة عمان وبتنفيذ من شركتي ايفنتيف للعلاقات العامة وخدمات رجال الأعمال والتميمي للمعارض الدولية، حيث تستضيف فلسطين.وسيشارك وفد رسمي أردني عالي المستوى برئاسة وزير التجارة والتموين الأردني وعضوية رؤساء الغرف الصناعية والتجارية الاردنية وأعضاء من مجلسي الاعيان والنواب الاردنيين، مما يعطي مؤشرا هاما على اهتمام عالي المستوى من الحكومة الاردنية بهذا المعرض وبالسوق الفلسطيني بشكل عام.ومن المتوقع حضور ما يزيد عن الفي تاجر فلسطيني من مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل الفلسطيني وقطاع غزة وجهت الشركتان المنظمتان دعوات شخصية لهم، حيث سيتم ترتيب لقاءات عمل لهم مع المصانع الاردنية على مدى الايام الثلاث للمعرض، كما وسيشكل هذا المعرض فرصه كبيرة للصناعيين الفلسطينيين للتواصل أقرانهم مع المصانع الاردنية المختصة بالمواد الخام وقطاع التعبئة والتغليف وخطوط الانتاج الصناعي وغيرها.واكد باسم عدنان غيث نائب رئيس غرفة صناعة عمان ان الغرفة قدمت جميع الامكانات اللازمة لانجاح اقامة هذا المعرض في فلسطين بأبهى صوره، وأضاف ان تنظيم هذا المعرض دليل على عمق العلاقات الاخوية الاردنية الفلسطينية وقدم شكره لجميع القائمين على تنظيم هذا المعرض.اما د. سمير حزبون رئيس غرفة بيت لحم عبر عن ترحيبه بالاشقاء من الاردن وزراء ونواب ورجال اعمال وضيوف، واشار ان بيت لحم وفلسطين ترحب بزوارها الاردنيين في هذه التظاهرة الاقتصاديه الهامة التي تنظم في فلسطين مما يدلل على قوة ومتانة العلاقة التي تربط الشعبين معا.وذكرت وردة الشامي صاحبة والمدير التنفيذي لسركة ايفنتيف أن استمرار تنظيم المعرض للمرة الرابعة على التوالي في فلسطين يعتبر مفخرة للوطن، واكدت الشامي على اهمية هذا المعرض كونه يقام للمرة الاولى في مدينة السيد المسيح بيت لحم.أما منذر التميمي، صاحب والمدير التنفيذي لشركة التميمي للمعارض فاشار الى اهمية السوق الفلسطينية بالنسبة للتجار الاردنيين، حيث يسهم هذا المعرض بالتشجيع على الدخول الى السوق الفلسطينية والحصول على حصة تسويقية مهمة".ويحظى هذا المعرض برعاية اعلامية من العديد من المؤسسات الاعلامية الاردنية والفلسطينية أهمها هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية ووكالة وفا وجريدة الدستور وفضائية معا وفضائية رؤيا الاردنية وتلفزيون الفجر الجديد وجريدة الايام وأذاعة راية أف أم وراديو بيت لحم 2000 وراديو موال وشبكة وتر الاعلامية .يذكر ان فكرة إقامة معرض للصناعات والمنتجات الاردنية في فلسطين منذ العام 2015 بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري واقامة المشاريع الاستثمارية بين الجانبين، بالاضافة الى تفعيل دور القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وحسن استخدام فرص الاستثمار القائمة، الى جانب تسهيل حركة رجال الاعمال، والجدير بالذكر أن إقامة هذا المعرض سنويا في الأراضي الفلسطينية، يشكل فرصة ثمينة لتعزيز التواجد في سوق يعتبر الأقرب جغرافيا للمصدرين الأردنيين، ولهذه الغاية تقام الدورة الرابعة للمعرض في مد