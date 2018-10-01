العاهل الأردني: سنبقى ندافع عن القضية الفلسطينية والقدس إلى الأبد.. وحل الدولتين هو السبيل

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن أولويتنا الأولى كانت وما تزال القضية الفلسطينية والقدس، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.





جاء ذلك خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتابا وصحفيين وإعلاميات.





وقال:"أن مواقف الأردن ثابتة ولم ولن تتغير، وسنبقى ندافع عن القضية الفلسطينية والقدس إلى الأبد".





وأكد العاهل الأردني على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية.

رام الله - دنيا الوطن