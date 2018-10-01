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ليبيا تتصدر النمو الاقتصادي بالعالم في 2018

ليبيا تتصدر النمو الاقتصادي بالعالم في 2018
رام الله - دنيا الوطن
احتلت ليبيا المرتبة الأولى عالميا، من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2018، بحسب بيانات أصدرها صندوق النقد الدولي، وأحدثت مفاجأة مدوية، اليوم الإثنين.

وبلغَ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليبيا، التي تعيش صراعا منذ سنوات، خلال العام الجاري نسبة 16.4%.

وبلغ الاحتياطي النفطي الليبي، 48 مليار برميل، فيما يقدر احتياطي الغاز الطبيعي بـ54.6 تريليون قدم مكعب، لذا فإن ليبيا تعتمد بنسبة 95% على إيرادات النفط.

والشهر الماضي، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إن إيراداتها من مبيعات النفط والغاز بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018، قرابة 13.6 مليار دولار.

وأضافت المؤسسة أن الإيرادات خلال الفترة المذكورة ارتفعت بواقع 600 مليون دولار عن إجمالي إيرادات عام 2017، والتي بلغت 13 مليار دولار.

حينها، توقعت المؤسسة أن تبلغ إيرادات البلاد من موارد النفط والغاز خلال العام 2018 ككل 23.4 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 80%، لكن بشرط أن تتمكن المؤسسة من مواصلة أنشطتها بشكل طبيعي.

يُشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، قد حذّرت الإثنين الماضي، من أن نصف مليون طفل في العاصمة الليبية طرابلس معرضون لخطر مباشر، بينما بات أكثر من 2.6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا.

وأسفرت المعارك بين المجموعات المسلحة المتناحرة منذ 27 آب/أغسطس، عن سقوط 115 قتيلا، على الأقل، وحوالي 400 جريح، حسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الليبية مساء السبت.

وقالت المنظمة في بيان إن "نصف مليون طفل في طرابلس في خطر مباشر" مع تصاعد القتال "وأكثر من 2.6 مليون طفل بحاجة للمساعدة في ليبيا".

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