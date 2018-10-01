لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تُساند شعبنا في رفضه لقانون القومية العنصري

رام الله - دنيا الوطنأكدت لجنة فلسطين في البرلمان العربي، دعمها ومساندتها لشعبنا في رفضه لقانون القومية العنصري.وبعثت اللجنة، في بيان لها صدر في اختتام أعمالها اليوم الاثنين في القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، "تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الصامد في الثبات على حقوقه، والرافض لهذا القانون، الذي يكرس علناً نظام التمييز والفصل العنصري البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويُصادر حق تقرير المصير".وأشار البيان، إلى أن إضراب اليوم، يبعث برسالة واضحة إلى العالم أجمع بأن إرادة الشعب الفلسطيني ثابتة ولن تُكسر، مهما حاولت القوة القائمة بالاحتلال إصدار قوانين عنصرية جديدة غايتها اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وستقطع الطريق أمام كل المخططات الخبيثة التي غايتها تصفية حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في أرض فلسطين.وطالبت اللجنة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاستجابة الجادة والحاسمة للرسالة القوية التي بعث بها الشعب الفلسطيني من خلال إضراب اليوم، وضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ التدابير الفورية والعاجلة للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للالتزام بقرارات الأمم المتحدة، والعدول عن هذا القانون العنصري.ودعا البيان، البرلمانات الإقليمية، والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والإسلامية والدولية إلى مزيدٍ من التنسيق والتعاون للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومساندة حقه التاريخي في أرض فلسطين، وإجبار الدولة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس.