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الأمم المتحدة: الأشهر القادمة مهمة لعودة 5.6 مليون لاجئ سوري

الأمم المتحدة: الأشهر القادمة مهمة لعودة 5.6 مليون لاجئ سوري
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيبلو غراندي، اليوم الإثنين، إن الأشهر القادمة ستكون مهمة بالنسبة لعودة 5.6 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة لسورية.

وفي كلمته، اليوم، أمام اللجنة التنفيذية للمفوضية، إن ملايين السوريين المقيمين في الخارج يعودون إلى بلادهم بأعداد قليلة.
 
وأشار غراندي إلى أن 750 ألف نازح داخلي في سورية عادوا إلى ديارهم هذا العام، لكنه قال إن عودة الذين غادروا سورية بالكامل لا تتجاوز 1 بالمائة منذ أوائل عام 2017.

وذكر في كلمته أن الأشهر القادمة من الحرب السورية ستكون مهمة في اتخاذ اللاجئين القرار بالعودة، حيث يوجد الآن نحو 5.6 مليون لاجئ سوري في الدول المجاورة.

إلى ذلك، حثّ فيليبو غراندي حكومة ميانمار على بذل المزيد لتهيئة الظروف لعودة أبناء الروهينغا إلى ديارهم.

وكان قد فر مئات الآلاف من الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة هربا من حملة قمع دموية منذ أغسطس/آب العام الماضي.

وعل صلة، قال غراندي إن عمليات الإنقاذ البحرية في البحر المتوسط باتت "رهينة السياسة"، وإنه ينبغي استكمالها.

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