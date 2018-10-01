إتلاف ثمانية ألاف بيضة فقس لاحم مخالفة لمعايير الجودة في غزة

أتلفت وزارة الزراعة في قطاع غزة ثمانية آلاف بيضة فقس لاحم مخالفة لمعاير الجودة المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك في ظل سياسة الوزارة، لتطبيق معايرة الجودة المعلن عنها بعد تعويم استيراد بيض الفقس، مشددة على أنها لن تتهاون مع المخالفين للشروط والمعايير الموضوعة من قبل الوزارة للاستيراد.





وأضحت الوزارة أن طواقمها الفنية والرقابية، قامت بإتلاف ثمانية آلاف من البيض اللاحم المستورد، ثبت عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.





وكانت وزارة الزراعة، قد أعلنت أنها سوف تسمح في مطلع أيلول/ سبتمبر، بالاستيراد الحر لبيض الدجاج اللاحم بدون قيود ومحاصة، مشيرة إلى أن قرارها نابع من عملية تقييم معمقة لقطاع الدواجن خلال الفترة القريبة الماضية.

رام الله - دنيا الوطن