شؤون فلسطينية

فتح: معتصمو (الخان الأحمر) رفضوا تنفيذ قرار إخلاء المنطقة

فتح: معتصمو (الخان الأحمر) رفضوا تنفيذ قرار إخلاء المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
قال حاتم عبد القادر، مسؤول ملف القدس في حركة فتح: إن مجيء قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مقر معتصمي (الخان الأحمر) في أي وقت بات أمراً متوقعاً، جاء ذلك تعقيبًا على انتهاء المهلة التي منحها جيش الاحتلال لسكان القرية البدوية في (الخان الأحمر) شرق القدس المحتلة، لإخلاء منازلهم طوعية تمهيداً لهدمها وتهجيرهم من المكان.

أضاف عبد القادر، أن المعتصمين، رفضوا تنفيذ قرار إخلاء المنطقة، لافتًا إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المواطنين الفلسطينيين يتوافدون إلى مخيمات الاعتصام، خاصة في ساعات المساء.

وأشار مسؤول ملف القدس في حركة فتح، إلى أن المعتصمين مستعدون لمواجهة أي تصادم بينهم وبين قوات الاحتلال، حال تنفيذ قرارها بإخلاء منطقة (الخان الأحمر)، موضحًا أن هناك فلسطينيين يتوافدون من مناطق الضفة الغربية، لافتًا إلى أننا نُحمل الاحتلال تداعيات اقتحام (الخان الأحمر) بالقوة.

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