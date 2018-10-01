نتنياهو يرفض حل الدولتين ويصرعلى بقاء جيشه في كل الأراضي المحتلة

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يلتزم بحل الدولتين للصراع الفلسطيني وذلك في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) أذيعت السبت، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحضور نتنياهو الأربعاء الماضي، على الأقل لبعض من الوقت ، إلى أن "حل الدولتين" للصراع هو النتيجة التي يفضلها. .





وعما اذا كان مستعدا لإعادة تأكيد التزامه بحل الدولتين ، قال "لقد اكتشفت أنه إذا استخدمت الشعارات، فلن تذهب بعيداً لأن العديد من الأشخاص يعني أشياء مختلفة عندما يقولون "الدولة". لذا بدلاً من الحديث عن الشعارات ، أود التحدث عن الجوهر" بحسب صحيفة (القدس المحلية).





وكان ترامب قد تخلى عن موقف سابقيه التقليدي بشأن التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين في بداية رئاسته ، مشيرًا إلى أنه كان متناقضًا "حول ما إذا كان يجب حل النزاع بحل واحد أو حل الدولتين".





وأعرب ترامب الأربعاء الماضي في إطار لقائه نتنياهو على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن دعمه لحل الدولتين للصراع ، قائلاً إنه يعتقد أن حل الدولتين "يعمل بشكل أفضل".





وقال ترامب "أنا أحب حل الدولتين. أنا أحب حل الدولتين". "هذا ما أعتقد أنه يعمل بشكل أفضل. حتى أنني لا أحتاج أن أتحدث إلى أي شخص بهذا الخصوص؛ هذا هو شعوري".





ولكنه (ترامب) سرعان ما تراجع عن موقفه بشأن حل الدولتين أثناء مؤتمره الصحفي في اليوم ذاته حين قال الرئيس إنه بينما يعتقد أن "دولتين ستحدثان" ، عاد إلى موقفه السابق وقال "إذا كان الإسرائيليون والفلسطينيون يريدون دولة واحدة فهذا أمر جيد بالنسبة لي. إذا كانوا يريدون إقامة دولتين فهذا أمر جيد بالنسبة لي. انأ سأكون سعيدا إذا كانوا سعداء".





وقال نتنياهو إنه في لقاءه الفردي مع ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة سأله الرئيس الأمريكي "ماذا تحب أن ترى؟" وأجابه نتنياهو بأنه يود أن يرى الشعب الفلسطيني يتمتع بالحكم الذاتي في دولة منزوعة السلاح "لا يملكون أي سلطة لتهديدنا".





وأضاف نتنياهو في المقابلة "يجب أن يكون لإسرائيل الأمن المطلق ، وليس الأمم المتحدة ، وليس قوات كندية أو قوات نمساوية أو أسترالية - القوات الإسرائيلية يجب أن يكون لديها السيطرة الأمنية ، وإلا ، سيتم الاستيلاء على هذا المكان من قبل الإرهابيين الإسلاميين ، إما داعش أو حماس أو إيران ، أو كل هؤلاء ...وهذا هو موقفي".





وأضاف نتنياهو "الناس يقولون : هل هذا يتناسب مع الدولة؟ ، أنا لا أعرف ، أنت ... أريد من الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم ، لكن ليس أن يكونوا قادرين على تهديدنا".





وقال نتنياهو في مقابلته أنه لم ير بعد خطة السلام في الشرق الأوسط التي تعمل عليها إدارة الرئيس ترامب، تحت إشراف صهر الرئيس وكبير المستشارين بشان السلام ، جاريد كوشنر ، "وهو صديق عائلي للزعيم الإسرائيلي" بحسب (سي إن إن).





وقال نتنياهو معلقا على الخطة المعروفة بـ"صفقة القرن" التي كثر الحديث عنها ولم تكشف بعد إنه "بالتأكيد سينظر إليها وينظر إليها بذهن متفتح ، لأنني أعرف أن هناك صداقة كبيرة لإسرائيل" مضيفا "إن مسألة ما سيحدث ، لا نعلم بالضبط ؛ عندما تعرض ، سوف ننظر إليها، في الواقع ، كنت - كما تعلم ، قلت دائما إنني مستعد للنظر في مقترحات السلام التي قدمتها الولايات المتحدة".





وحول إيران شكر نتنياهو الرئيس الأميركي على شجاعته في مواجهة إيران ، قائلاً إن "سياسة الإدارة الأميركية في زيادة الضغط على إيران كانت خطوة مرحب بها من قبل دول أخرى في المنطقة" في إشارة إلى دول عربية.





وقال "انتم تضعون ضغوطا متزايدة على إيران ، ولوقف عدوانها في المنطقة ، وجهودها السرية لتحقيق تجاوز للبرنامج النووى ، واعتقد ان ذلك حكيم للغاية". "في النهاية ، الأمر مختلف ، لكن الفكرة هي إعادة إيران إلى صندوقها".





وفيما تصر إدارة ترامب على أن سياستها ليست تغيير النظام في طهران ، قال نتنياهو إنه "إذا أدت تحركات واشنطن إلى سقوط الحكومة في طهران ، فإنها لن تولد الكثير من الحداد".





وأضاف "لا اعتقد ان احدا سيذرف دمعة إذا حدث ذلك لكني اعتقد أن أول شيء نريد رؤيته هو وقف هذه الحملة الهائلة من الإرهاب في إنحاء العالم".





وقال نتنياهو إنه تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إسقاط طائرة استطلاع روسية ألقي باللوم عليها في البداية على سلاح الجو الإسرائيلي قبل أن يوجه بوتين أصابع الاتهام إلى سوريا.





وقال نتنياهو إن التحرك الروسي لبيع صواريخ مضادة للطائرات إلى سوريا "غير مسؤول" وأنه أوضح أنه "أول شيء هو أن نستمر في هذا التناقض ، لكن في الوقت نفسه ، قلت له بكل احترام وبكل وضوح أن إسرائيل سوف تستمر في القيام بما عليها القيام به للدفاع عن نفسها ".

رام الله - دنيا الوطن