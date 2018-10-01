بزيادة 70%.. 34 ألف مخالفة مرورية الشهر الماضي

حرّرت شرطة المرور خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي أكثر من 34 ألف مخالفة مرورية بنسبة زيادة بلغت 70% عن الأشهر الماضية في جميع محافظات الضفة الغربية.





وقال المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات: إنه ومنذ بداية أيلول/ سبتمبر، باشرت الشرطة بإجراءات مشددة بحق السائقين المخالفين، وغير الملتزمين بقوانين السير "بهدف تطبيق القوانين" للحد من حوادث السير.





وذكر ارزيقات، أن مخالفة عدم وضع حزام الأمان كانت الأعلى بين هذه المخالفات، فقد بلغت9861 مخالفة؛ تلتها السرعة الزائدة بـ 1472 مخالفة، فيما تنوعت باقي المخالفات.





وبين أن الإحصائية الصادرة من إدارة شرطة المرور، تشير إلى زيادة نسبة المخالفات بما نسبته 70% في أيلول/ سبتمبر مقارنة في الأشهر الماضية.





وأرجع ارزيقات السبب في زيادة نسبة المخالفات لتكثيف الإجراءات المرورية، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير لدى المواطنين، وفق قوله.





وأضاف: هذه الإجراءات مستمرة إلى أن يلتزم الجميع بقوانين السير والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.





وحول حوادث السير، أكد ارزيقات أنها ما زالت مرتفعة منذ بداية العام، فقد بلغت 9893 حادثاً نتج عنها 104 حالات وفاة و7269 إصابة.





وأوضح، أن الشرطة حررت خلال العام 147124 مخالفة وفحصت 318616 مركبة، وأنزلت 7934 مركبة عن الشارع لعدم توفر شروط السلامة العامة، وأتلفت 8634 مركبة لعدم صلاحيتها للسير.

رام الله - دنيا الوطن