عربي

لبنان يدحض ادعاءات نتنياهو بشأن الصواريخ قرب المطار على مرأى من سفراء العالم

لبنان يدحض ادعاءات نتنياهو بشأن الصواريخ قرب المطار على مرأى من سفراء العالم
رام الله - دنيا الوطن
حشدت وزارة الخارجية اللبنانية عشرات السفراء المعتمدين في لبنان لإطلاعهم على الموقف اللبناني من إدعاءات نتنياهو، وبعد تفنيد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل المزاعم الاسرائيلية، نظمت الوزارة جولة للسفراء على أحد المواقع قرب المطار والذي إدعى نتنياهو وجود مصانع للصواريخ الدقيقة فيه.

الجولة الميدانية شملت أحد المواقع التي زعمت تل أبيب وجود الصواريخ فيها على مقربة من مطار بيروت الدولي وتحديداً قرب ملعب فريق العهد اللبناني، وكان شرح ميداني وجولة للسفراء في المكان ليتبين كذب الاتهامات الإسرائيلية.

وعلّق باسيل "زرنا 3 أماكن من التي حددها العدو الإسرائيلي وزعم أن فيها صواريخ ومنها نادي العهد الرياضي، وهذا النادي مفتوح أمام الجميع للرياضة، ويمكن لأي شخص بحسّه النقدي أن يعرف ما اذا كانت تصنع في هذا المكان صواريخ لاطلاقها".

وقال "جلنا مع سفراء العالم بعد ادعاءات رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أمام أعلى منبر في العالم، والشهادة والكلمة لكم"، مؤكداً أن "لبنان لن يقصّر أمام مهماته الدبلوماسية، وأهم رد على نتنياهو هو الاعلام العالمي الذي رأى كل المواقع، وللأسف نحن نعمّر وهم يخربون، وهناك طرف يريد إفتعال حرب مع لبنان، الذي هو بلد التعايش والحوار والسلام، وهناك من لا يريد الكلام مع أحد الا بالقتل والعنف".

وكان باسيل تحدث في الوزارة أمام 72 سفير دولة ومنظمة دولية واقليمية في لبنان عن التهديدات الإسرائيلية ربطاً بما زعمه نتنياهو مستعرضاً حجم الاعداءات الاسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية ولا سيما القرار الدولي 1701.

وشدد في كلمة امام السفراء أن "إسرائيل لا تحترم المنظمات الدولية ولا تنفذ القرارات الأممية، بل خرقت أكثر من 28 قرار دولي، كما خرقت هذا العام الأجواء والأراضي والبحر اللبناني 1417 مرة خلال 8 أشهر أي أكثر من من 150 مرة في الشهر".

واعتبر أن "اسرائيل تعودت على ممارسة خروقات غير مبررة"، مشيراً إلى "أننا اخترنا اليوم القيام بهذه المبادرة لنتوجه إلى سفراء الدول، ضمن الحملة الدبلوماسية".

ولفت إلى أنه "استناداً على معلومات غير دقيقية ودون دليل وصورة لا تحتوي على برهان ادعى نتنياهو في الأمم المتحدة أن هنا 3 مواقع للصواريخ قرب مطار بيروت. صحيح أن حزب الله يملك صواريخ ولكنها ليست قرب المطار، نحن نحترم القرارت الدولية، لكننا لا نتقيد بالقوانين فيما يتعلق بحماية أرضنا ومواطنينا"، معلنا أنه "لنا الحق الشرعي في المقاومة حتى تحرير كافة الاراضي المحتلة".

وأشار باسيل الى أن " الجيش اللبناني نجح في التعاون مع "اليونيفل" في الحفاظ على الأمن جنوباً، وتم تمديد وجود اليونيفيل لمدة ما أكد مصداقية لبنان"، مضيفاً "اليوم لبنان يرفع الصوت بالتوجه إلى كل دول العالم خصوصاً الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة لرفض الادعاءات الإسرائيلية، لمنع أي اعتداء اسرائيلي على لبنان ما سيكون له تداعيات تظهر على المنطقة كافة خاصة في وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين".

ورأى أن "إسرائيل تسعى لتبرير عدوان آخر على لبنان بمزاعم وجود مواقع صواريخ لحزب الله"، متوجها الى نتنياهو قائلا: "ما ادعيته في الأمم المتحدة كذبة أخرى غير منطقية".

وأكّد أن "لبنان قوي بشكل كافٍ لمنع الاعتداء عليه واسرائيل لا تخيفنا وعندما تهدد ندرك مدى ضعفها"، لافتا إلى أن "لبنان بمواجهة دائمة ديبلوماسياً لإثبات أحقية قضيته".

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: الأشهر القادمة مهمة لعودة 5.6 مليون لاجئ سوري

الأمم المتحدة: الأشهر القادمة مهمة لعودة 5.6 مليون لاجئ سوري

ابن عم الحوثي يدعو أنصاره لرد عدوان الحوثيين ويصفهم باللصوص المجرمين

ابن عم الحوثي يدعو أنصاره لرد عدوان الحوثيين ويصفهم باللصوص المجرمين

أول دولة عربية تستعد لاستكشاف الفضاء

أول دولة عربية تستعد لاستكشاف الفضاء

98% من مساحة مصر صحراء

98% من مساحة مصر صحراء

ترامب: الله وحده يعلم ماذا سيحدث للسعودية بدون الولايات المتحدة

ترامب: الله وحده يعلم ماذا سيحدث للسعودية بدون الولايات المتحدة

لأول مرة.. إيران تضع شعار &#34;الموت لآل سعود&#34; على صواريخها مع هذه الآية

لأول مرة.. إيران تضع شعار "الموت لآل سعود" على صواريخها مع هذه الآية

فيديو: يهودية تفتح قلبها وتروي تفاصيل حياتها &#34;المثيرة&#34; بمصر.. ورواد &#34;خرجتم بمزاجكم&#34;

فيديو: يهودية تفتح قلبها وتروي تفاصيل حياتها "المثيرة" بمصر.. ورواد "خرجتم بمزاجكم"

&#34;ضربة محرم&#34;.. الحرس الثوري الإيراني يقصف سوريا بصواريخ باليستية

"ضربة محرم".. الحرس الثوري الإيراني يقصف سوريا بصواريخ باليستية

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تُساند شعبنا في رفضه لقانون القومية العنصري

لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تُساند شعبنا في رفضه لقانون القومية العنصري

إتلاف ثمانية ألاف بيضة فقس لاحم مخالفة لمعايير الجودة في غزة

إتلاف ثمانية ألاف بيضة فقس لاحم مخالفة لمعايير الجودة في غزة

قتح: معتصمو الخان الأحمر رفضوا تنفيذ قرار إخلاء المنطقة

قتح: معتصمو الخان الأحمر رفضوا تنفيذ قرار إخلاء المنطقة

زملط يتسلم مهامه سفيراً لفلسطين في بريطانيا

زملط يتسلم مهامه سفيراً لفلسطين في بريطانيا

إصابات خلال تظاهرة قرب حاجز قلنديا

إصابات خلال تظاهرة قرب حاجز قلنديا

مصطفى البرغوثي: إضراب اليوم جَسّد عودة روح الوحدة الفلسطينية

مصطفى البرغوثي: إضراب اليوم جَسّد عودة روح الوحدة الفلسطينية

بحر: الشعب الفلسطيني هو صاحب التمثيل في المؤسسات الأممية والدولية

بحر: الشعب الفلسطيني هو صاحب التمثيل في المؤسسات الأممية والدولية

اندلاع 11 حريقا في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

اندلاع 11 حريقا في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

منوعات

فيديو: حلا نورة تظهر بالحجاب.. وتؤكد: لم أنفخ شفاهي

فيديو: حلا نورة تظهر بالحجاب.. وتؤكد: لم أنفخ شفاهي

شاهد: طول قامة غادة عبدالرازق يتسبّب في مشكلة مع طّبيب أسنانها

شاهد: طول قامة غادة عبدالرازق يتسبّب في مشكلة مع طّبيب أسنانها

شاهد: &#34;أرخم&#34; 10 فنانين في السينما المصرية

شاهد: "أرخم" 10 فنانين في السينما المصرية

فيديو: نجمة مصرية شهيرة تنتظر حكم المحكمة في قضية &#34;هتك عرضها&#34;

فيديو: نجمة مصرية شهيرة تنتظر حكم المحكمة في قضية "هتك عرضها"

فيديو: عارضة الأزياء الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34; تصدم الجمهور بمرضها المزمن والنادر

فيديو: عارضة الأزياء الفلسطينية "جيجي حديد" تصدم الجمهور بمرضها المزمن والنادر

انتحل شخصية ضابط وذهب للقبض عليها.. تفاصيل مثيرة في قصة مجنون سهير رمزي

انتحل شخصية ضابط وذهب للقبض عليها.. تفاصيل مثيرة في قصة مجنون سهير رمزي

محمد هنيدي يُفاجئ جمهوره بصورة ابنه.. هل يُشبهه؟

محمد هنيدي يُفاجئ جمهوره بصورة ابنه.. هل يُشبهه؟

زوجة عمّ ماجد المهندس تحرجه بفيديو.. هل كشفت أسرار العائلة؟

زوجة عمّ ماجد المهندس تحرجه بفيديو.. هل كشفت أسرار العائلة؟

تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018.. شاهد جمالها المُلفت جداً

تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018.. شاهد جمالها المُلفت جداً

أغنية &#34;جمالها ولو&#34; فضحت فيفي عبده وكشفت المستور

أغنية "جمالها ولو" فضحت فيفي عبده وكشفت المستور

عربي

الأمم المتحدة: الأشهر القادمة مهمة لعودة 5.6 مليون لاجئ سوري

الأمم المتحدة: الأشهر القادمة مهمة لعودة 5.6 مليون لاجئ سوري

لبنان يدحض ادعاءات نتنياهو بشأن الصواريخ قرب المطار على مرأى من سفراء العالم

لبنان يدحض ادعاءات نتنياهو بشأن الصواريخ قرب المطار على مرأى من سفراء العالم

ابن عم الحوثي يدعو أنصاره لرد عدوان الحوثيين ويصفهم باللصوص المجرمين

ابن عم الحوثي يدعو أنصاره لرد عدوان الحوثيين ويصفهم باللصوص المجرمين

أول دولة عربية تستعد لاستكشاف الفضاء

أول دولة عربية تستعد لاستكشاف الفضاء