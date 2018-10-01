شؤون فلسطينية

مصطفى البرغوثي: إضراب اليوم جَسّد عودة روح الوحدة الفلسطينية

مصطفى البرغوثي: إضراب اليوم جَسّد عودة روح الوحدة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن النجاح الباهر للإضراب الشامل اليوم في أراضي 1948، و الضفة بما فيها القدس، ومخيمات العائدين في الخارج جسد عودة روح الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة قانون العنصرية ونظام الأبرتهايد الإسرائيلي.

وأكد البرغوثي، أن الإضراب أكد وحدة المصير والكفاح الفلسطيني، وأرسل رسالة للعالم بأسره، أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ أبداً للنظام العنصري، وسيقاومه حتى يحقق حريته وكرامته الوطنية والإنسانية. 

ودعا البرغوثي إلى البناء على هذا النجاح ببلورة استراتيجية وطنية موحدة؛ لإسقاط نظام (الأبرتهايد) في كل فلسطين، والإسراع في إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الوطني.

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