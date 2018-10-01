شؤون فلسطينية

بحر: الشعب الفلسطيني هو صاحب التمثيل في المؤسسات الأممية والدولية

بحر: الشعب الفلسطيني هو صاحب التمثيل في المؤسسات الأممية والدولية
الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة
رام الله - دنيا الوطن
دعا الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه فك الحصار عن قطاع غزة.

وأشار بحر خلال مشاركته في المسير البحري العاشر في موقع هربيا، إلى حق شعبنا في العيش بحرية وكرامة، محذراً من نتائج الحصار الكارثية على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.

وأكد على أن الشعب الفلسطيني مستمر في مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية للقطاع، وعلى سواحل البحر، وفي جميع مناطق التماس مع الاحتلال، حتى فك الحصار، مشدداً على أن الشعب هو صاحب الشرعية، وصاحب التمثيل في المؤسسات الأممية والدولية.
 
وناشد جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة، وجميع أحرار العالم لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري في قطاع غزة والعمل الجاد والسريع على فك الحصار بشكل نهائي وإلى الأبد.

ولفت إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي، على قطاع غزة جريمة كبرى مخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، محذراً من أن استمرار الحصار، سيؤدي إلى الانفجار في وجه الاحتلال.

وأضاف: "استمرار الحصار على غزة مخالف لكل الأعراف الدولية، وهذه جرائم إبادة جماعية لقتل مجتمع بأكمله صحياً وتعليمياً واقتصادياً".

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