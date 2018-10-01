الأمم المتحدة تسحب موظفيها الأجانب من قطاع غزة لأسباب أمنية

رام الله - دنيا الوطنسحبت وكالة الغوث الدولية (أونروا) جميع موظفيها الأجانب غير الأساسيين من قطاع غزة، لأسباب أمنية.وقال مسؤول في الأمم المتحدة: سينقل جميع الموظفين غير الأساسيين موقتاً إلى مكتب المنظمة في مدينة القدس، موضحًا أن هذا الإجراء يشمل ثلاثين موظفًا أجنبيًا، وجاء بعد تسريح عدد من العاملين، بحسب ما نشر موقع قناة (LBCI).إلى ذلك، قال سامي مشعشع، الناطق الرسمي باسم (أونروا): إن مدير عمليات (أونروا) في غزة وآخرين من موظفي الوكالة الدوليين سيبقون على رأس عملهم، في غزة، مضيفًا: صبيحة هذا اليوم تعرض عدد من عاملينا لمضايقات ومنعوا من القيام بمهمامهم من قبل افراد احتجوا على إلاجراءات التي اتخذت مؤخرا كتداعيات ونتيجة للوضع المالي الصعب لوكالة الغوث، وتداعيات ذلك بالتحديد على انشطة وبرامج الخدمات الطارئة.وأضاف: تأتي هذه التصرفات بعد أسابيع من الاحتجاجات، وحوادث تكررت أكثر من مرة مستهدفة عاملين دوليين ومحليين بالرغم من الجهود الجادة والتي بذلتها (أونروا) لحث السلطات التدخل وضمان توفير الحماية المطلوبة لعاملينا.وتابع مشعشع: (أونروا) تطالب السلطات في قطاع غزة الإستجابة لمطالبتها المتكررة بتوفير الحماية الفاعلة لعاملينا ومنشآتنا، وعدم توفر الحماية والأمان الفاعل يؤثر على خدماتنا الحيوية لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ في قطاع غزة.