شاهد: اللحظات الأولى لـ (تسونامي) إندونيسيا

رام الله - دنيا الوطنانتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر الحظات الأولى لـ (تسونامي) الذي اجتاح سواحل إندونيسيا، وأسفر عن مقتل المئات.وظهر في الفيديو لحظات الرعب التي عاشها سكان الجزيرة التي ضربها (تسونامي)، حيث تُسمع صرخات النجدة والبكاء عندما بدأت المياه تغمر اليابسة وتجرف السيارات.وأفادت السلطات الإندونيسية، بأن حصيلة الزلزال وموجات (تسونامي) التي أعقبته، ارتفعت إلى نحو 832 قتيلاً، في وقت تخشى السلطات أن يصل عدد الضحايا إلى الآلاف.وقالت السلطات: إن "العشرات لا يزالون تحت أنقاض فندقين ومركز تجاري في مدينة بالو، التي ضربتها أمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار بعد زلزال الجمعة، الذي بلغت قوته 7.5 درجة".