عربي

ابن عم الحوثي يدعو أنصاره لرد عدوان الحوثيين ويصفهم باللصوص المجرمين

ابن عم الحوثي يدعو أنصاره لرد عدوان الحوثيين ويصفهم باللصوص المجرمين
عبد الملك الحوثي
رام الله - دنيا الوطن
وصف الداعية اليمني محمد عبد العظيم الحوثي، في بيان، مجموعات (الحوثي) بـ"المجرمين اللصوص"، داعيا أنصاره للتصدي لهم.

ودعا عبد العظيم في بيان له، جميع أتباعه وأنصاره للتدخل السريع لإنقاذ أهالي منطقة (آل حميدان)، من "العدوان الغادر والغاشم الجبان من قبل من يسمون أنفسهم (أنصار الله الحوثيين)"، واصفا إياهم بـ(المجرمين اللصوص السلاليين)".

وأوضح البيان أن التمرد الحوثي تحاصر المنطقة، وتقوم بقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها بشتى أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقلية، وتدمير مساكنهم بدون شفقة، حيث أدى القصف إلى "سقوط قتلى معظهم من النساء والأطفال وكبار السن".

وحذر مجموعات ابن عمه، عبد الملك الحوثي من أنهم إذا لم "يوقفوا عدوانهم الغاشم، والجبان هذا، ولو حتى حاولوا الاستيلاء على المنطقة، أو إذا أرادوا شن هجوم على منطقة أخرى، سيكون وبالاً عليهم وسيتم التنكيل بهم".

يذكر أنه اندلعت اشتباكات، اليوم الإثنين، ما بين جماعة الحوثي وأتباع محمد عبدالعظيم الحوثي، في مديرية سحار بمحافظة صعدة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا من الطرفين.

أخبار ذات صلة

أول دولة عربية تستعد لاستكشاف الفضاء

أول دولة عربية تستعد لاستكشاف الفضاء

98% من مساحة مصر صحراء

98% من مساحة مصر صحراء

فشل استفتاء تغيير اسم دولة &#34;مقدونيا&#34;

فشل استفتاء تغيير اسم دولة "مقدونيا"

ترامب: الله وحده يعلم ماذا سيحدث للسعودية بدون الولايات المتحدة

ترامب: الله وحده يعلم ماذا سيحدث للسعودية بدون الولايات المتحدة

لأول مرة.. إيران تضع شعار &#34;الموت لآل سعود&#34; على صواريخها مع هذه الآية

لأول مرة.. إيران تضع شعار "الموت لآل سعود" على صواريخها مع هذه الآية

فيديو: يهودية تفتح قلبها وتروي تفاصيل حياتها &#34;المثيرة&#34; بمصر.. ورواد &#34;خرجتم بمزاجكم&#34;

فيديو: يهودية تفتح قلبها وتروي تفاصيل حياتها "المثيرة" بمصر.. ورواد "خرجتم بمزاجكم"

&#34;ضربة محرم&#34;.. الحرس الثوري الإيراني يقصف سوريا بصواريخ باليستية

"ضربة محرم".. الحرس الثوري الإيراني يقصف سوريا بصواريخ باليستية

هل ستعزف قطر (النشيد الوطني) الإسرائيلي على أراضيها؟

هل ستعزف قطر (النشيد الوطني) الإسرائيلي على أراضيها؟

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

اندلاع 11 حريقا في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

اندلاع 11 حريقا في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

مواجهات مع الاحتلال في قرية اللبن الشرقية بنابلس

مواجهات مع الاحتلال في قرية اللبن الشرقية بنابلس

الاحتلال يحتجز شابا أمام &#34;الأقصى&#34; ويسلمه استدعاء للتحقيق

الاحتلال يحتجز شابا أمام "الأقصى" ويسلمه استدعاء للتحقيق

إصابة صحفي بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق بمواجهات على مدخل البيرة الشمالي

إصابة صحفي بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق بمواجهات على مدخل البيرة الشمالي

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية وأبو ديس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية وأبو ديس

آلاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيد الريماوي في بيت ريما

آلاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيد الريماوي في بيت ريما

إصابة مواطن في جريمة إطلاق نار بمدينة نابلس

إصابة مواطن في جريمة إطلاق نار بمدينة نابلس

منوعات

فيديو: حلا نورة تظهر بالحجاب.. وتؤكد: لم أنفخ شفاهي

فيديو: حلا نورة تظهر بالحجاب.. وتؤكد: لم أنفخ شفاهي

شاهد: طول قامة غادة عبدالرازق يتسبّب في مشكلة مع طّبيب أسنانها

شاهد: طول قامة غادة عبدالرازق يتسبّب في مشكلة مع طّبيب أسنانها

شاهد: &#34;أرخم&#34; 10 فنانين في السينما المصرية

شاهد: "أرخم" 10 فنانين في السينما المصرية

فيديو: نجمة مصرية شهيرة تنتظر حكم المحكمة في قضية &#34;هتك عرضها&#34;

فيديو: نجمة مصرية شهيرة تنتظر حكم المحكمة في قضية "هتك عرضها"

فيديو: عارضة الأزياء الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34; تصدم الجمهور بمرضها المزمن والنادر

فيديو: عارضة الأزياء الفلسطينية "جيجي حديد" تصدم الجمهور بمرضها المزمن والنادر

انتحل شخصية ضابط وذهب للقبض عليها.. تفاصيل مثيرة في قصة مجنون سهير رمزي

انتحل شخصية ضابط وذهب للقبض عليها.. تفاصيل مثيرة في قصة مجنون سهير رمزي

محمد هنيدي يُفاجئ جمهوره بصورة ابنه.. هل يُشبهه؟

محمد هنيدي يُفاجئ جمهوره بصورة ابنه.. هل يُشبهه؟

زوجة عمّ ماجد المهندس تحرجه بفيديو.. هل كشفت أسرار العائلة؟

زوجة عمّ ماجد المهندس تحرجه بفيديو.. هل كشفت أسرار العائلة؟

تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018.. شاهد جمالها المُلفت جداً

تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018.. شاهد جمالها المُلفت جداً

أغنية &#34;جمالها ولو&#34; فضحت فيفي عبده وكشفت المستور

أغنية "جمالها ولو" فضحت فيفي عبده وكشفت المستور

عربي

ابن عم الحوثي يدعو أنصاره لرد عدوان الحوثيين ويصفهم باللصوص المجرمين

ابن عم الحوثي يدعو أنصاره لرد عدوان الحوثيين ويصفهم باللصوص المجرمين

أول دولة عربية تستعد لاستكشاف الفضاء

أول دولة عربية تستعد لاستكشاف الفضاء

98% من مساحة مصر صحراء

98% من مساحة مصر صحراء

فشل استفتاء تغيير اسم دولة &#34;مقدونيا&#34;

فشل استفتاء تغيير اسم دولة "مقدونيا"