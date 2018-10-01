ابن عم الحوثي يدعو أنصاره لرد عدوان الحوثيين ويصفهم باللصوص المجرمين

رام الله - دنيا الوطنوصف الداعية اليمني محمد عبد العظيم الحوثي، في بيان، مجموعات (الحوثي) بـ"المجرمين اللصوص"، داعيا أنصاره للتصدي لهم.ودعا عبد العظيم في بيان له، جميع أتباعه وأنصاره للتدخل السريع لإنقاذ أهالي منطقة (آل حميدان)، من "العدوان الغادر والغاشم الجبان من قبل من يسمون أنفسهم (أنصار الله الحوثيين)"، واصفا إياهم بـ(المجرمين اللصوص السلاليين)".وأوضح البيان أن التمرد الحوثي تحاصر المنطقة، وتقوم بقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها بشتى أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقلية، وتدمير مساكنهم بدون شفقة، حيث أدى القصف إلى "سقوط قتلى معظهم من النساء والأطفال وكبار السن".وحذر مجموعات ابن عمه، عبد الملك الحوثي من أنهم إذا لم "يوقفوا عدوانهم الغاشم، والجبان هذا، ولو حتى حاولوا الاستيلاء على المنطقة، أو إذا أرادوا شن هجوم على منطقة أخرى، سيكون وبالاً عليهم وسيتم التنكيل بهم".يذكر أنه اندلعت اشتباكات، اليوم الإثنين، ما بين جماعة الحوثي وأتباع محمد عبدالعظيم الحوثي، في مديرية سحار بمحافظة صعدة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا من الطرفين.