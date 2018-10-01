رباح مهنا: أقترح على الرئيس عباس بيع غزة بالمزاد العلني

رام الله - دنيا الوطنأكد رباح مهنا، القيادي في الجبهة الشعبية، أن الرئيس محمود عباس، أبلغ بعض الرسميين العرب، عندما راجعوه، وطلبوا منه وقف الإجراءات ضد قطاع غزة، أنه لم يتخذ أي "إجراءات عقابية" ضد غزة.وأضاف مهنا عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، أن الرئيس عباس أخبرهم، أن ما تم كان من إجراءات كان بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، متسائلاً: "هل الأزمة المالية مست موازنة غزة دون الضفة؟".وتابع مهنا: أقترح على الرئيس أبو مازن بيع غزة بالمزاد العلني حتى يتمكن من الإنفاق على الضفة؛ ليعيش أهلنا في الضفة وخاصة المسؤولين من رجالات السلطة حياة رغيدة".