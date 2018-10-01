برعاية الرئيس عباس.. عرس جماعي في غزة غدًا الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنتنظم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء، حفل زفاف جماعي برعاية الرئيس محمود عباس.وقالت مصادر فتحاوية: إن حفل الزفاف، يشمل 360 عريسًا وعروسًا، وسيقام في قاعة (الشاليهات) غرب مدينة غزة بحضور بارز لقيادات فلسطينية من حركة فتح، ومختلف الفصائل.وينظم الحفل أسوة بحفل آخر نظم في الأسابيع القليلة الأخيرة بالضفة الغربية تحت رعاية الرئيس عباس، كما تم اختيار العرسان من أصحاب الأوضاع الصعبة اقتصاديًا.