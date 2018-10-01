اندلاع 11 حريقا في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة





وباتت البالونات الحارقة والطائرات الورقية التي يطلقها المواطنون الفلسطينيون من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحيطة بالقطاع، كابوسا يؤرق سلطات الاحتلال الاسرائيلي.





البالونات الحارقة والطائرات الورقية، دفعت الاحتلال الاسرائيلي لكي يهدد بشن جولة عسكرية رابعة على قطاع غزة، اذا لم تتوقف.









رام الله - دنيا الوطناندلع 11 حريقا منذ صباح اليوم الاثنين، في مستوطنات غلاف غزة، بفعل البالونات الحارقة التي اطلقت من قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت 24).وقد تركزت الحرائق في عدة مستوطنات على رأسها، بئيري، وكفار ميمون.