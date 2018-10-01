الجهاد الإسلامي: سنحافظ على حالة الاشتباك الدائم مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن مسيرات العودة مستمرة، وسنبتكر كل يوم أسلوبًا جديدًا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.وقال حبيب: "يجب أن نحافظ على حالة الاشتباك الدائم مع الاحتلال إلى أن تتحقق أهدافنا"، متابعًا:"المقاومة مستمرة، بما فيها مسيرات العودة والتي هي شكلا من أشكال المقاومة والإبداع في مواجهة الاحتلال".يذكر، أن عددا من المواطنين بالاختناق والرصاص الحي جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين السلميين المساندين للمسير البحري العاشر قرب شاطئ زيكيم شمال قطاع غزة.