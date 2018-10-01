هدية كيم جونغ أون لرئيس كوريا الجنوبية "كلاب"

رام الله - دنيا الوطنأهدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، زوجا من كلاب (بونغسان) الكورية الشمالية.ويوحي هذا الاهداء إلى ما وصلت اليه العلاقات ما بين الجارتين الكوريتين، من دفء وتفاهم، بحسب صحيفة (العربي الجديد).وعبر الكلبان المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين وقرية بانمونغوم وصولا إلى كوريا الجنوبية، وكان كيم قد عبر الحدود من المكان نفسه للقاء مون للمرة الأولى في نيسان/ أبريل.وتستقي سلالة بونغسان اسمها من مقاطعة في كوريا الشمالية وتشتهر الكلاب من هذا النوع بالوفاء وإتقان مهارات الصيد لدرجة أنها بمقدورها اصطياد النمور. وتعتبر كوريا الشمالية هذه الكلاب معلما وطنيا.