فيديو: والد محمد الدرة يستذكر لحظات استشهاد ابنه.. ويؤكد: تعرضت للتهديد بالتصفية ثلاث مرات





ذاكرة أليمة، استهجنها العالم أجمع، بعد تعمد قوات الاحتلال الاسرائيلي على قتل محمد الدرة في حضن والده، فلم يكن يحمل بندقية او يرمي حجرا، بل كان ذاهبا مع والده جمال؛ لشراء سيارة جديدة للعائلة.





"دنيا الوطن" حاورت جمال الدرة والد الشهيد محمد، واسترجعت معه الحادثة، وما تلقى من تهديدات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.





قال جمال: "بعد مرور 18 عاما على استشهاد محمد، وكأنه استشهد الان، فلم يغب عن ذهني دقيقة واحدة، بسبب اني كنت متواجد معه في مكان الحادثة، ومازلت أتألم حتى اللحظة بسبب الرصاص الذي اخترق جسمي".





وأضاف: "عملية استشهاد محمد لن استطيع ان انساها، فهي ذكريات اليمة، فدائما مشهد محمد موجود على التلفاز".





واسترجع جمال الدرة، ما حدث يوم استشهاد محمد قائلا: "يوم الاستشهاد 30/9/2000، توجهت انا ومحمد الى سوق السيارات، وكان يحلم بشراء سيارة كبيرة، فتوجهت مع محمد الى السوق، ولكن لم اتوفق بشراء السيارة".





وأضاف: "أثناء عودتنا الى مخيم البريج، فعند وصولنا الى مفترق الشهداء الذي كان يطلق عليه مفترق (نيتساريم)، وجدناه مغلقا، فسلكنا طريقا التفافيا، وعند وصولنا الى النقطة الذي استشهد فيها محمد، بدأ جنود الاحتلال بإطلاق النار علينا بشكل متعمد، فلم استطع الهرب، فلجأت الى مكان لاحتمي به انا ومحمد، حيث كان الرصاص يطلق علينا بشكل غزير جدا".





وتابع بقوله: "محمد اصيب قبلي برصاصة في ركبته، اما انا فلم أُغيب، وانما حاولت بكل ما استطيع ان احميه سواء بجسمي او بيدي، وعند اصابته قال لي: اصابوني الكلاب، وكررها ثلاثة مرات"، فلم افهم معنى التكرار".





واستطرد بقوله: "قلت له: لا تخف يا محمد، فاتصلت على الصحفيين كيف يرسلوا لي سيارة اسعاف، وقال لي: انت ما تخاف يابا، فقد كان لديه قوة تحمل خارقة، وبعد ذلك فارق الحياة".





تهديد بالتصفية





وحول ما اذا كان قد تعرضه للتهديد بالتصفية، أوضح والد الشهيد محمد، أنه تعرض للتهديد ثلاثة مرات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي عبر جهازه المحمول الشخصي، حتى يتنازل عن القضية التي رفعها في محكمة الجنايات الدولية، لافتا إلى أنه رفض التخلي عن القضية.





وبين أنه في الحرب الاولى على قطاع غزة عام 2008، قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي منزله، وفي الحرب الاخيرة عام 2014 تم قصف منزله مرة ثانية.





وأشار إلى أنه عرض عليه شيك مفتوح، بشرط التخلي عن القضية، وذلك عن طريق الاحتلال الاسرائيلي.





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خاص دنيا الوطن - أحمد العشيبعد مرور 18 عاما على استشهاد محمد الدرة برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال انتفاضة الاقصى، لازال مقطع حادثة الاستشهاد يتداولها الكل الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو خارجه.