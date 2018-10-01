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شؤون فلسطينية

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الثلاثاء

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الثلاثاء
معبر رفح "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.

وقالت الداخلية: إن الحافلات المراد سفرها، غدًا هي المتبقي من الحافلة الرابعة من كشف (9/27)، والحافلة الخامسة، اضافة للحافلة السادسة (حتى الرقم 49).

ودعت المواطنون، الذين سيسافروا، للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية.

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