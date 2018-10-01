طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.وقالت الداخلية: إن الحافلات المراد سفرها، غدًا هي المتبقي من الحافلة الرابعة من كشف (9/27)، والحافلة الخامسة، اضافة للحافلة السادسة (حتى الرقم 49).ودعت المواطنون، الذين سيسافروا، للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية.