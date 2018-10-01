أول دولة عربية تستعد لاستكشاف الفضاء

رام الله - دنيا الوطنأقر مجلس الوزراء الإماراتي، أول قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء يهدف لفتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات.وأكد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتغريدة على موقع (تويتر)، بالقول: "كانت صدفة أن يتزامن اعتماد الميزانية الأكبر اتحاديا مع تنظيم قطاع الفضاء، كلاهما سيحلق بالإمارات لآفاق جديدة".يذكر أن الإمارات تستهدف إطلاق أول مسبار فضائي عربي لاستكشاف كوكب المريخ بحلول العام 2021.وكانت الإمارات أقرت أكبر ميزانية اتحادية بتاريخها بقيمة 16 مليار دولار للعام المقبل بمفرده ضمن ميزانية استراتيجية أكبر لثلاث سنوات مقبلة بقيمة 49 مليار دولار.