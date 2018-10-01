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فشل استفتاء تغيير اسم دولة "مقدونيا"

فشل استفتاء تغيير اسم دولة "مقدونيا"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الانتخابات في مقدونيا، اقتصار المشاركة في الاستفتاء على تغيير اسم مقدونيا، الأحد، على 36.8%، مشيرة إلى أنّ هذه النتيجة جاءت بعد فرز 98% من الأصوات.

وأفادت لجنة الانتخابات، بأنه بعد فرز 98% من صناديق الاقتراع، اقتصرت نسبة المشاركة على 36.8% من الناخبين، صوت منهم 91.4% بـ"نعم"، و5.6% بـ"لا"، وفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم).

ونسبة المشاركة المُعلنة 36.8% "غير كافية"؛ إذ تنص المادة 30 من الدستور على أن نتيجة الاستفتاء تصبح صالحة في حال مشاركة أكثر من نصف عدد الناخبين.

وأشارت إلى أن رئيس لجنة الانتخابات، أمس الأحد، أن الاستفتاء على تغيير اسم مقدونيا لم يحقق نسبة 50% اللازمة لإقراره.

وأضاف أوليفر ديركوسكي: "من الواضح أن القرار (الخاص بتغيير الاسم) لم يتخذ في هذا الاستفتاء".

يشار إلى أن نتيجة الاستفتاء ليست ملزمة قانونيًا، لكنّ نوابا في البرلمان قالوا إنهم سيلتزمون بها؛ إذ يتطلب تغيير الاسم موافقة ثلثي النواب.

واجتمع مئات من أنصار المعارضة أمام مبنى البرلمان في سكوبيه، احتفالًا بما قالوا إنه انتصار مقاطعي الاستفتاء، كما لوح المحتفلون في وقت متأخر من مساء الأحد، بعلم مقدونيا، ورفعوا لافتات مكتوب عليها: "من أعطاكم حق التفاوض على اسمي وهويتي".

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