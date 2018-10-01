بوتين أجرى عمليات تجميل سرًا

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (ديلي ستار) البريطانية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى عدة عمليات تجميلية في جفنيه وجبينه وخديه.وقالت إيمي سكوت، خبيرة في الجراحة التجميلية في لندن: إن بوتين أجرى عمليات تجميل بتكلفة تصل إلى 8.000 جنيه إسترليني، مؤكدة أن الرئيس الروسي، خضع لجراحة تجميلية خفية وإجراءات غير جراحية لجعله يبدو أصغر سنًا والمساعدة في تأخير عملية الشيخوخة الطبيعية.وأشارت سكوت، إلى أن بوتين استخدم حقن البوتوكس، وقام بعملية تقويم لجفن العين، كما أزال الجلد الزائد والدهون من الجفنين العلوي والسفلي، واستخدم أيضًا حقن الحشو التجميلية في منطقة الخد.يذكر، أن بوتين البالغ من العمر 65 عامًا يتحلى بقدر كبير من الاهتمام بمظهره الجسدي وشكله.