مواجهات مع الاحتلال في قرية اللبن الشرقية بنابلس

رام الله - دنيا الوطنشهدت قرية اللبن الشرقية جنوب غرب نابلس، اليوم الاثنين، مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي.وكان عدد من الشبان تظاهروا صباح اليوم في القرية احتجاجا على قانون القومية في اسرائيل، واندلعت مواجهات عقب ذلك أطلق من خلالها الجنود القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).