مباشر | اعتداءات قوات الاحتلال على المتظاهرين المشاركين في الحراك البحري

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز شابا أمام "الأقصى" ويسلمه استدعاء للتحقيق

الاحتلال يحتجز شابا أمام "الأقصى" ويسلمه استدعاء للتحقيق
رام الله - دنيا الوطن
سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب المقدسي ثائر الفسفوس من مخيم شعفاط وسط القدس، بعد ظهر اليوم الاثنين، أمر استدعاء للتحقيق معه صباح غد الثلاثاء، بمركز التوقيف والتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.

وقال المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس، انه تم توقيف واحتجاز الشاب عند باب المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الحديد، وتصويره من قبل عناصر مخابرات الاحتلال داخل المسجد، ثم تسليمه أمر استدعاء للتحقيق معه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

أخبار ذات صلة

والد محمد الدرة يستذكر لحظات استشهاد ابنه.. ويؤكد: تعرضت للتهديد بالتصفية ثلاث مرات

والد محمد الدرة يستذكر لحظات استشهاد ابنه.. ويؤكد: تعرضت للتهديد بالتصفية ثلاث مرات

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الثلاثاء

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الثلاثاء

مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

مواجهات مع الاحتلال في قرية اللبن الشرقية بنابلس

مواجهات مع الاحتلال في قرية اللبن الشرقية بنابلس

إصابة صحفي بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق بمواجهات على مدخل البيرة الشمالي

إصابة صحفي بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق بمواجهات على مدخل البيرة الشمالي

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية وأبو ديس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية وأبو ديس

آلاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيد الريماوي في بيت ريما

آلاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيد الريماوي في بيت ريما

بينهم طفل.. اصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال فعاليات المسير البحري العاشر

بينهم طفل.. اصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال فعاليات المسير البحري العاشر

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

مواجهات مع الاحتلال في قرية اللبن الشرقية بنابلس

مواجهات مع الاحتلال في قرية اللبن الشرقية بنابلس

الاحتلال يحتجز شابا أمام &#34;الأقصى&#34; ويسلمه استدعاء للتحقيق

الاحتلال يحتجز شابا أمام "الأقصى" ويسلمه استدعاء للتحقيق

إصابة صحفي بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق بمواجهات على مدخل البيرة الشمالي

إصابة صحفي بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق بمواجهات على مدخل البيرة الشمالي

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية وأبو ديس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية وأبو ديس

آلاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيد الريماوي في بيت ريما

آلاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيد الريماوي في بيت ريما

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية وأبو ديس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية وأبو ديس

الرئيس يهنئ نظيره الصيني بيوم اعلان الجمهورية

الرئيس يهنئ نظيره الصيني بيوم اعلان الجمهورية

منوعات

فيديو: حلا نورة تظهر بالحجاب.. وتؤكد: لم أنفخ شفاهي

فيديو: حلا نورة تظهر بالحجاب.. وتؤكد: لم أنفخ شفاهي

شاهد: طول قامة غادة عبدالرازق يتسبّب في مشكلة مع طّبيب أسنانها

شاهد: طول قامة غادة عبدالرازق يتسبّب في مشكلة مع طّبيب أسنانها

شاهد: &#34;أرخم&#34; 10 فنانين في السينما المصرية

شاهد: "أرخم" 10 فنانين في السينما المصرية

فيديو: نجمة مصرية شهيرة تنتظر حكم المحكمة في قضية &#34;هتك عرضها&#34;

فيديو: نجمة مصرية شهيرة تنتظر حكم المحكمة في قضية "هتك عرضها"

فيديو: عارضة الأزياء الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34; تصدم الجمهور بمرضها المزمن والنادر

فيديو: عارضة الأزياء الفلسطينية "جيجي حديد" تصدم الجمهور بمرضها المزمن والنادر

انتحل شخصية ضابط وذهب للقبض عليها.. تفاصيل مثيرة في قصة مجنون سهير رمزي

انتحل شخصية ضابط وذهب للقبض عليها.. تفاصيل مثيرة في قصة مجنون سهير رمزي

محمد هنيدي يُفاجئ جمهوره بصورة ابنه.. هل يُشبهه؟

محمد هنيدي يُفاجئ جمهوره بصورة ابنه.. هل يُشبهه؟

زوجة عمّ ماجد المهندس تحرجه بفيديو.. هل كشفت أسرار العائلة؟

زوجة عمّ ماجد المهندس تحرجه بفيديو.. هل كشفت أسرار العائلة؟

تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018.. شاهد جمالها المُلفت جداً

تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018.. شاهد جمالها المُلفت جداً

أغنية &#34;جمالها ولو&#34; فضحت فيفي عبده وكشفت المستور

أغنية "جمالها ولو" فضحت فيفي عبده وكشفت المستور

عربي

98% من مساحة مصر صحراء

98% من مساحة مصر صحراء

فشل استفتاء تغيير اسم دولة &#34;مقدونيا&#34;

فشل استفتاء تغيير اسم دولة "مقدونيا"

&#34;ضربة محرم&#34;.. الحرس الثوري الإيراني يقصف سوريا بصواريخ باليستية

"ضربة محرم".. الحرس الثوري الإيراني يقصف سوريا بصواريخ باليستية