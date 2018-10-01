مقبرة جماعية لـ 800 من ضحايا زلزال إندونيسيا

تتحضر السلطات الإندونيسية، لدفن أكثر من 800 قتيل من ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد، الجمعة الماضية، في مقبرة جماعية، بمجرد التعرف على هويتهم.وقالت الوكالة الإندونيسية الرسمية: إن أجهزة الدولة المختصة ستدفن هذا العدد الكبير، في مقارب جماعية، عند التعرف على الضحايا، مضيفة: خرج الناجون الذين أذهلتهم الصدمة من المنطقة بحثا عن الغذاء والمأوى.ومن المؤكد، أن عدد القتلى سيرتفع، مع وصول رجال الإنقاذ ببطء إلى المناطق النائية المدمرة التي ضربها زلزال، بلغت قوته 7.5 درجة، الجمعة، أعقبته أمواج مد عاتية (تسونامي) وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار، وفقًا لموقع (الجزيرة نت).وأفادت أنباء أن العشرات ما زالوا تحت أنقاض عدد من الفنادق ومركز تجاري في مدينة بالو الصغيرة، الواقعة على بعد 1500 كيلومتر شمال شرقي جاكرتا. وثمة مخاوف أن يكون مئات آخرين دفنوا في انهيارات أرضية اجتاحت قرى في المناطق المنكوبة.