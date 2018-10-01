إصابة صحفي بالرصاص المطاطي وآخرين بالاختناق بمواجهات على مدخل البيرة الشمالي

رام الله - دنيا الوطنأصيب صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعدد من الشبان بالاختناق، بعد ظهر اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بالقرب من مستوطنة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين، عقب تظاهرة للتنديد بقانون القومية الإسرائيلي العنصري.وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط على المتظاهرين، ما أدى لإصابة المصور الصحفي شادي حاتم برصاصة مطاطية في رجله، وعدد من الشبان بالاختناق، بينما أشعل الشبان الإطارات، ورشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، بحسب ما جاء على وكالة (وفا).وكان الإضراب الشامل تنديدًا ورفضًا لقانون القومية العنصري، قد عمّ كافة مناحي الحياة في محافظة رام الله والبيرة، وأغلقت كافة المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والأهلية والشركات في المحافظة أبوابها.