ترامب: الله وحده يعلم ماذا سيحدث للسعودية بدون الولايات المتحدة

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يمتلك تريليونات من الدولارات، مضيفًا: "من دون الولايات المتحدة الأميركية، الله وحده يعلم ماذا سيحدث للسعودية".وأضاف ترامب، خلال تجمع انتخابي بولاية فرجينيا، أنه تحدث مطولًا مع الملك سلمان، وقال له "ربما لن تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك، لأن السعودية ستتعرض للهجوم، لكن معنا أنتم في أمان تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه".واشتكى ترامب، خلال التجمع من دعم بلاده لجيوش دول غنية مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية، مشددا على أن هذه الدول ستدفع مقابل ذلك مستقبلا، وفق ما نقلت عنه (الجزيرة نت).من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ترامب بحث "العلاقات المتميزة" بين الجانبين.وفصل الرئيس الأميركي أكثر في مضمون مكالمته مع ملك السعودية وقال "أنا أحب السعودية، وقد تحدثت إلى الملك سلمان هذا الصباح في حديث مطول".