إصابة مواطن في جريمة إطلاق نار بمدينة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن فلسطيني اليوم الاثنين، بجروح وصفت بالخطيرة، بعد تعرضه لإطلاق نار في شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأشار العقيد لؤي ازريقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بأن الشرطة توجهت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق.
أصيب مواطن فلسطيني اليوم الاثنين، بجروح وصفت بالخطيرة، بعد تعرضه لإطلاق نار في شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأشار العقيد لؤي ازريقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بأن الشرطة توجهت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق.
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