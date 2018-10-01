بينهم طفل.. اصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال فعاليات المسير البحري العاشر

أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال الاسرائيلي وبالاختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال مشاركتهم في فعاليات المسير البحري العاشر قبالة موقع (زيكيم) الاسرائيلي شمال غرب قطاع غزة.





وبحسب وكالة الرأي الفلسطينية، فإن من بين الاصابات، لطفل أصيب بقنبلة غاز أثناء مشاركته في المسير البحري العاشر.



وكانت الجماهير الفلسطينية قد توافدت الى الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة؛ للمشاركة في المسير البحري العاشر الذي دعت اليه هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وقد استهدفت قوات الاحتلال، الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

في غضون ذلك، أشعل الشبان الفلسطينيون الاطارات المطاطية قرب الحدود البحرية الشمالية لقطاع غزة، وذلك ضمن الفعاليات.

رام الله - دنيا الوطن