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لأول مرة.. إيران تضع شعار "الموت لآل سعود" على صواريخها مع هذه الآية

لأول مرة.. إيران تضع شعار "الموت لآل سعود" على صواريخها مع هذه الآية
أرشيفية لاعلاقة لها بالموضوع
أظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، شعارا استفزازيا على الصواريخ الباليستية الستة التي أطلقها الحرس الثوري باتجاه سوريا.

وأظهرت صور الصواريخ التي بثتها القناة الإخبارية الإيرانية شعارات "الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، والموت لآل سعود" في إشارة إلى الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.

كما كتب الحرس الثوري الآية رقم 76 من سورة النساء "قاتلوا أولياء الشيطان".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها إيران صواريخ مكتوب عليها شعارات ضد السعودية.

وكانت إيران قد دأبت على استخدام صواريخ مكتوب عليها شعارات مناهضة للولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل خلال العروض العسكرية والمسيرات التي تقيمها في المناسبات المختلفة.

وتشير هذه الشعارات الموجهة ضد السعودية إلى انكشاف مخططات إيران العدائية للدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفاً عربياً عسكرياً لمواجهة النفوذ والتغلل الإيراني في البلدان العربية وفي مقدمتها اليمن.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن استهدافه جماعات إرهابية في شرق الفرات بسوريا بصواريخ باليستية، وذلك "انتقاما لهجوم الأهواز الذي ضرب إيران الأسبوع الماضي خلال العرض العسكري".

وأشار الحرس في بيانه إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات الإرهابية. وذكر الحرس الثوري أن الصواريخ التي أطلقت اليوم في الهجوم، باليستية "أرض-أرض" من طراز "ذو الفقار" مداها 700 كم و"قيام" مداها 800 كم.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية وأصابت أهدافها بدقة في شرق الفرات بعد عبورها الأجواء العراقية.

وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز جنوب غربي إيران، السبت 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأعلن تنظيم الدولة (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم.

 




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