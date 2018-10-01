إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في العيزرية وأبو ديس

أُصيب، اليوم الاثنين، عشرات المواطنين بحالات اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدتي العيزرية وأبو ديس، جنوب شرق القدس المحتلة.





وتتركز المواجهات بالقرب من مفترق "قُبسة" الواصل بين البلدتين، ويفصلهما عن القدس مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري.





وأغلق الشبان الشارع الرئيسي بإطارات مطاطية مشتعلة، وبحواجز ترابية، بينما أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الصوت والغاز السامة والأعيرة النارية باتجاههم.

رام الله - دنيا الوطن