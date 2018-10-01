الرئيس يهنئ نظيره الصيني بيوم اعلان الجمهورية

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الإثنين، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الأمين العام للحزب الشيوعي، رئيس اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب، شي جين بينغ، لمناسبة احتفال بلاده بيوم اعلان الجمهورية.





وأعرب في برقيته، عن تقديره لتضامن الصين مع شعبنا عبر سنوات نضاله الطويلة، ودعمه لبناء اقتصاده ومؤسساته، واهتمامها بقضيته العادلة ومؤازرته في كل المحافل الدولية من أجل إنهاء الاحتلال لأرضنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





وأكد الرئيس اعتزازه بعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين، وأنها ستظل محل اهتمام لتنميتها وتطويرها في شتى المجالات بما يخدم أهدافنا ومصالحنا المشتركة.

رام الله - دنيا الوطن