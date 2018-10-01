فلسطين تُشارك في فعاليات مؤتمر مهاتما غاندي الدولي للصرف الصحي

رام الله - دنيا الوطنافتتحت أعمال (مؤتمر مهاتما غاندي العالمي) الخاص بالصرف الصحي في العاصمة الهندية نيودلهي برئاسة رئيس الهند، رام ناث، ونائب رئيس الوزراء الهندي، سخروب خولميرادوف، ووزير مياه الشرب والصرف الصحي، اوما بهارتي، حيث شارك في أعمال الافتتاح، رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، وعدد من المختصين.وركزت كلمات الافتتاح على التجربة الهندية في الصرف الصحي وتوفيرالحمامات لجميع البيوت في الهند، وجعل الدولة خالية من التغوط في العراء، والذي هو حلم جميع المواطنين، والتركيز على حملات التوعية والحملات الإعلامية التي ستهدف جميع فئات الشعب، بالإضافة إلى الإبداع في تصميم الوحدات الصحية المناسبة لجميع المواطنين.وبعد اختتام الافتتاح، كانت هناك عدة جلسات حوارية تناولت مواضيع متعددة مثل مواضيع دور القيادة في الصرف الصحي، تغيير سلوك المواطنين، الصرف الصحي في المناطق الحضرية، والتكنولوجيا.وتشارك سلطة المياه بعدد من الجلسات التي من خلالها تستعرض التجربة الفلسطينية في هذا المجال، والخطط الاستراتيجية التي قامت سلطة المياه بوضعها؛ لتطوير قطاع الصرف الصحي.هذا وقد حمل المؤتمر شعار نظارات غاندي، والتي ترمز إلى أن هناك من يضع العين عليك، لتعمل ما تؤمن به ولوضع المسؤولين تحت المجهر، والأخذ على عاتقهم موضوع تطوير قطاع الصرف الصحي على جميع المستويات.