شؤون فلسطينية

فتح: شعبنا منزرع في أرضه والمستعمرون هم من سيرحلون

فتح: شعبنا منزرع في أرضه والمستعمرون هم من سيرحلون
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة فتح إن شعبنا منزرع في أرضه وأن المستعمرين هم من سيرحلون، أما شعبنا فباق في هذه البلاد متجذر فيها مثل شجر الزيتون وجبل الكرمل.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الحركة الدكتور عاطف أبوسيف أن رفض شعبنا لقانون القومية العنصري والإضراب الشامل الذي يعم فلسطين كلها ليس إلا خطوة أولى لمواجهة الأبارتهايد الإسرائيلي وسياسات الفصل العنصري الذي تمارسها دولة الاحتلال ضد شعبنا في كل مناطق بلادنا.

وأضاف: "النضال من أجل تعرية هذه السياسات ومواجهتها على الصعيدين الميداني والسياسي ستتواصل حتى تسقط دولة الأبارتهايد. وفي ذلك لابد للمجتمع الدولي أن يتصرف مع إسرائيل كما تصرف مع دول الأبارتهايد سابقاً من مقاطعة وعزل وطرد من الجمعية العامة".

وأكدت فتح أن اشتباك شعبنا ونضاله من أجل فرض ذلك لن يتوقف وان الجماهير التي أضربت اليوم وخرجت للالتحام من أجل تأكيد حق شعبنا في أرض آبائه وأجداده ستفضي في نهاية الطريق إلى إنجاز مشروعنا الوطني وتفكيك كل المؤامرات والمشاريع التصفوية وإحباط كل سياسات دولة الاحتلال.

وأكمل: "شعبنا وجد على هذه الأرض ليبقى، وهو من أعطاها اسمها، ورائحتها وشكلها وهي له حتى لو سنت إسرائيل مليون قانون وتشريع. وحييت الحركة جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده مؤكدة أننا سنظل الأوفياء للقضية وللمطالب الوطنية مهما كلفنا هذا من ثمن ففلسطين ليست للبيع وحقوقنا ليست للمساومة".

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