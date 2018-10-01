شؤون فلسطينية

الزعنون: شعبنا مُوحد وصامد وسينتصر في وجه العنصرية الإسرائيلية

الزعنون: شعبنا مُوحد وصامد وسينتصر في وجه العنصرية الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أكد سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني موحد في رفضه ومقاومته لما يُسمى (قانون القومية، الذي يستهدف حق تقرير المصير والعودة، ويستهدف تاريخ ووجود شعبنا في أرضه التي يعيشها عليها منذ آلاف السنين.

وشدد الزعنون في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين، بمناسبة الإضراب الشامل والعام، الذي يعم كافة محافظات الوطن والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تنديداً بهذا القانون العنصري، المخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، على أن الشعب الفلسطيني، سينتصر على دعاة العنصرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسيبقى  صامداً في أرضه ويقرر مصيره عليها.

وأكد الزعنون، أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها بقوة السلاح والإرهاب الإسرائيلي، حق مقدس، محمي ومكفول بموجب القانون الدولي، والقرار الأممي 194، ولا يمكن لمثل هذه القوانين العنصرية أن تلغيه، وسيفشل هذا القانون مثلما فشلت الممارسات العنصرية الإسرائيلية التي يشرعها في تكرار نكبة العام 1948.

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