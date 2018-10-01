ادعيس: الاحتلال يمنع رفع الأذان في الإبراهيمي 80 وقتاً

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي، منع رفع الأذان من على مآذن المسجد الإبراهيمي لثمانين وقتاً، في محاولة منه لإتاحة الفرصة لسوائب مستوطنية لاقتحامه وتدنيس أروقته وساحاته، وإقامة صلواتهم التلمودية، ضارباً بعرض الحائط مشاعر المسلمين، الذين يعانون خلال التردد على المسجد لإقامة صلواتهم، هذا المسجد الذي يعتبر حقاً خالصاً لهم، ووقفاً مؤبداً عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.وطالب ادعيس، كافة المنظمات الدولية، بالعمل على منع هذه التعديات، التي تمس بالأديان وكراماتها ومشاعر معتنقيها.