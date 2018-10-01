شؤون فلسطينية

الخضري: 50 مليون دولار خسائر شهرية مباشرة وغير مباشرة للقطاع الاقتصادي في غزة

الخضري: 50 مليون دولار خسائر شهرية مباشرة وغير مباشرة للقطاع الاقتصادي في غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن نحو 50 مليون دولار خسائر شهرية مباشرة وغير مباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري) في غزة، بسبب الحصار والأزمات المتفاقمة، (نحو 600 مليون دولار سنوياً).

وأشار الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين 1-10-2018 إلى إن نحو 2500 مصنع وورشة ومحل تجاري أُغلقت في غزة بسبب الحصار، والأرقام في تزايد خاصة في
السنة الأخيرة.

وبين أن الفترة الحالية، تشهد بشكل يومي إغلاقاً لمحال تجارية ومصانع وورش ومتاجر، بسبب الواقع الكارثي، مشيراً إلى ما ينتج عن ذلك من زيادة عدد المُتعطلين عن العمل من عمال وفنيين، إضافة للخسائر الكبيرة.

وشدد الخضري على أن الحلول الجذرية المطلوبة فوراً إنهاء الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير ورفع قوائم الممنوعات، وربط غزة بالضفة الغربية عبر الممر الأمن.

وأشار إلى أن المشاريع الأكثر أولوية في المرحلة الحالية، هي مشاريع التشغيل، باعتبارها الأكثر فاعلية لتجاوز الانهيار الاقتصادي، ووقف النزيف.

وقال " من شأن هذه المشاريع توفير سيولة للأسر الفقيرة، وضخ الأموال في السوق المحلي، ما يعني تشغيل ودوران العجلة الاقتصادية بشكل سريع ومتنامي ومتصاعد".

وأشار الخضري إلى انعكاس ذلك على الحالة الإنسانية وخفض معدلات الفقر والبطالة التي وصلت لنسب مخيفة، حيث ارتفعت البطالة بين الشباب إلى 70%.

ودعا الخضري الجهات العربية والإسلامية والدولية لتخصيص موازنات خاصة للتشغيل، بهدف إنقاذ الحالة الإنسانية المتدهورة في غزة، مع إعطاء مشاريع التشغيل أولوية على أي مشروعات أخرى في المرحلة الحالية.

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