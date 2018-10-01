"التربية" تتسلم مشروع صيانة مدرسة بنات فاطمة الزهراء في ضواحي القدس

رام الله - دنيا الوطنتسلمت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، من خلال الإدارة العامة للأبنية؛ مشروع صيانة مدرسة بنات فاطمة الزهراء في بلدة الجيب التابعة لمديرية ضواحي القدس، وذلك بتمويل من برنامج الدعم المشترك لقطاع التعليم في فلسطين (JFA) إذبلغت تكلفة المشروع الإجمالية 190 ألف دولار أمريكي.وأوضحت الوزارة، أن مشروع الصيانة يشمل تأهيل كافة غرف المدرسة الصفية والتخصصية، بالإضافة إلى عزل سطح المدرسة وتأهيل ساحاتها، وفقاً لأفضل المعاييروالمواصفات.وقالت الوزارة: إن إنجاز هذا المشروع، سيسهم في تحسين البيئة التعليمية ورفع مستوى الطلبة؛ ضمن بيئة مدرسية مريحة وصديقة للطفل.وتم استلام المشروع بحضور كوكبة من مهندسي الوزارة ومديرية تربية ضواحي القدس وفعاليات المجتمع المحلي، الذين أبدوا ارتياحهم لمستوى تنفيذ هذا المشروع المتميز.