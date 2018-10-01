الاحتلال يمنع تسعة مواطنين من السفر عبر (معبر الكرامة)

منعت سلطات الاحتلال، تسعة فلسطينيين من السفر عبر (معبر الكرامة) مع الجانب الأردني يوم الأحد، بحجة المنع الأمني.





وذكرت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان الاثنين، أن 3701 مسافر، تنقلوا في الاتجاهين من المعبر أمس.





وأوضحت، أن عدد المغادرين، بلغ 1917 مسافرًا، والقادمين 1784 مسافرًا، فيما أعاد الاحتلال تسعة مواطنين.





ومن المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 عصراً في الاتجاهين.

رام الله - دنيا الوطن