التربية تُحذر من تداول نُسخ مُحرفة من المنهاج الفلسطيني

حذرت وزارة التربية والتعليم العالي، من تداول بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى، نسخاً محرفة ومزورة من المنهاج الفلسطيني أو بعض أجزائه؛ خاصةً في مدينة القدس؛ إذ يحاول الاحتلال وضمن حملته الشرسة ضد قطاع التعليم؛ تحريف المنهاج الفلسطيني، لإضفاء الشرعية على احتلاله وعنصريته.





وفي هذا السياق؛ دعت الوزارة الجميع لتوخي الدقة، وعدم التعامل مع هذه النسخ المُحرفة، مؤكدةً أن كتب المنهاج الفلسطيني متاحة وبالإمكان التحقق منها بسهولة، مشددةً على أن الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني محمية، بموجب الإطار المراجعي للمنهاج الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطن