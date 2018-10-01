مصرع طفل وإصابة شقيقه في غزة بهذه الطريقة

خاص دنيا الوطنلقي طفل يبلغ من العمر (10 أعوام)، مصرعه اليوم الاثنين، بعد تعرضه للتسمم داخل منزله في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.وأفاد المقدم أيمن البطنيجي، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الطفل (م، ش)، (10 أعوام)، وضع سم فئران في الطعام بدلاً من الفلفل الأسمر، مما أدى إلى وفاته، وإصابة شقيقه.وأشار البطنيجي إلى أنه تم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الشفاء، ويمكث الآن في العناية المركزة.