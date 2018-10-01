الصين تُلغي محادثات أمنية مع أمريكا



وذكر المسؤول، أنه ليس من الواضح ما إذا كان الإلغاء بسبب الخلافات العديدة بين بكين وواشنطن، بشأن قضايا مثل مبيعات الأسلحة والنشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي ومياه أخرى حول الصين.



وتخوض الصين والولايات المتحدة أيضاً حرباً تجارية متصاعدة، شهدت جولات من فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما.



وقال المسؤول: "التوتر يتصاعد، ويُمكن أن يُمثل خطراً على الجانبين".



وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعقيب، ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض، ووزارة الدفاع على طلب التعقيب، ولم ترد أيضاً وزارتا الخارجية، والدفاع في الصين على طلب التعليق.



وكانت مصادر في بكين، ذكرت أن الاجتماع الأمني قد لا يحدث بسبب توتر العلاقات بين البلدين.

رام الله - دنيا الوطنقال مسؤول أمريكي كبير أمس الأحد: "إن الصين ألغت اجتماعاً أمنياً مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، بعد أيام من قول مسؤول صيني كبير: إنه لا يوجد ما يدعو للذعر بشأن التوترات بين البلدين".وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: "من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة تحديد موعد للاجتماع أم لا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).