مباشر | علاقة حركة فتح بفصائل منظمة التحرير

دولي

الصين تُلغي محادثات أمنية مع أمريكا

الصين تُلغي محادثات أمنية مع أمريكا
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤول أمريكي كبير أمس الأحد: "إن الصين ألغت اجتماعاً أمنياً مع وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، بعد أيام من قول مسؤول صيني كبير: إنه لا يوجد ما يدعو للذعر بشأن التوترات بين البلدين".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: "من غير الواضح ما إذا كان سيتم إعادة تحديد موعد للاجتماع أم لا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).

وذكر المسؤول، أنه ليس من الواضح ما إذا كان الإلغاء بسبب الخلافات العديدة بين بكين وواشنطن، بشأن قضايا مثل مبيعات الأسلحة والنشاط العسكري في بحر الصين الجنوبي ومياه أخرى حول الصين.

وتخوض الصين والولايات المتحدة أيضاً حرباً تجارية متصاعدة، شهدت جولات من فرض رسوم جمركية على واردات كل منهما.

وقال المسؤول: "التوتر يتصاعد، ويُمكن أن يُمثل خطراً على الجانبين".

وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعقيب، ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض، ووزارة الدفاع على طلب التعقيب، ولم ترد أيضاً وزارتا الخارجية، والدفاع في الصين على طلب التعليق.

وكانت مصادر في بكين، ذكرت أن الاجتماع الأمني قد لا يحدث بسبب توتر العلاقات بين البلدين.

أخبار ذات صلة

اعتقال المئات في الأهواز وأحكام بالإعدام بتهم فساد

اعتقال المئات في الأهواز وأحكام بالإعدام بتهم فساد

بأمر الخميني.. كتاب يتهم إيران بتفجير طائرة لوكربي

بأمر الخميني.. كتاب يتهم إيران بتفجير طائرة لوكربي

إندونيسيا تطلب مساعدة دولية بعد الزلزال و(تسونامي)

إندونيسيا تطلب مساعدة دولية بعد الزلزال و(تسونامي)

&#34;ضربة محرم&#34;.. الحرس الثوري الإيراني يقصف سوريا بصواريخ باليستية

"ضربة محرم".. الحرس الثوري الإيراني يقصف سوريا بصواريخ باليستية

ارتفاع قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 1203

ارتفاع قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 1203

مستشارة ترامب تفجر مفاجأة: تعرضت لاعتداء جنسي

مستشارة ترامب تفجر مفاجأة: تعرضت لاعتداء جنسي

بنيت مهاجماً ليبرمان: ضعيف في مواجهة حماس واتفاقية التهدئة بغزة انهارت

بنيت مهاجماً ليبرمان: ضعيف في مواجهة حماس واتفاقية التهدئة بغزة انهارت

شاهد: من على منبر الأمم المتحدة.. وزيرة أوروبية تتحدث العربية: &#34;تحية للموجوعين&#34;

شاهد: من على منبر الأمم المتحدة.. وزيرة أوروبية تتحدث العربية: "تحية للموجوعين"

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

التربية تُحذر من تداول نُسخ مُحرفة من المنهاج الفلسطيني

التربية تُحذر من تداول نُسخ مُحرفة من المنهاج الفلسطيني

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

إصابات بالاختناق واعتقال مواطن في الخليل

إصابات بالاختناق واعتقال مواطن في الخليل

مستوطنون يعتدون على المواطنين والمحال التجارية في القدس القديمة

مستوطنون يعتدون على المواطنين والمحال التجارية في القدس القديمة

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين غرب بيت لحم

الطقس: أجواء غائمة جزئياً واحتمال تساقط زخات من المطر

الطقس: أجواء غائمة جزئياً واحتمال تساقط زخات من المطر

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

منوعات

فيديو: نجمة مصرية شهيرة تنتظر حكم المحكمة في قضية &#34;هتك عرضها&#34;

فيديو: نجمة مصرية شهيرة تنتظر حكم المحكمة في قضية "هتك عرضها"

فيديو: عارضة الأزياء الفلسطينية &#34;جيجي حديد&#34; تصدم الجمهور بمرضها المزمن والنادر

فيديو: عارضة الأزياء الفلسطينية "جيجي حديد" تصدم الجمهور بمرضها المزمن والنادر

انتحل شخصية ضابط وذهب للقبض عليها.. تفاصيل مثيرة في قصة مجنون سهير رمزي

انتحل شخصية ضابط وذهب للقبض عليها.. تفاصيل مثيرة في قصة مجنون سهير رمزي

محمد هنيدي يُفاجئ جمهوره بصورة ابنه.. هل يُشبهه؟

محمد هنيدي يُفاجئ جمهوره بصورة ابنه.. هل يُشبهه؟

زوجة عمّ ماجد المهندس تحرجه بفيديو.. هل كشفت أسرار العائلة؟

زوجة عمّ ماجد المهندس تحرجه بفيديو.. هل كشفت أسرار العائلة؟

تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018.. شاهد جمالها المُلفت جداً

تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018.. شاهد جمالها المُلفت جداً

أغنية &#34;جمالها ولو&#34; فضحت فيفي عبده وكشفت المستور

أغنية "جمالها ولو" فضحت فيفي عبده وكشفت المستور

الشرطة تكشف سبب وجود كدمات على جثة &#34;تارة فارس&#34;.. هذا مافعلوه بها قبل قتلها

الشرطة تكشف سبب وجود كدمات على جثة "تارة فارس".. هذا مافعلوه بها قبل قتلها

أجرأهن ناهد السباعي.. نجمات يستعرضن أنوثتهن في أول ظهور لهن بعد الطلاق

أجرأهن ناهد السباعي.. نجمات يستعرضن أنوثتهن في أول ظهور لهن بعد الطلاق

آخرهم تارة فارس.. فنانون تنبؤوا بسيناريوهات وفاتهم

آخرهم تارة فارس.. فنانون تنبؤوا بسيناريوهات وفاتهم

عربي

وزير مصري: 98% من مساحة مصر صحراء و97% من مياهها تأتي من الخارج

وزير مصري: 98% من مساحة مصر صحراء و97% من مياهها تأتي من الخارج

هل ستعزف قطر (النشيد الوطني) الإسرائيلي على أراضيها؟

هل ستعزف قطر (النشيد الوطني) الإسرائيلي على أراضيها؟

البحرية السعودية تدمر زورقين للحوثي قبالة ميناء جازان

البحرية السعودية تدمر زورقين للحوثي قبالة ميناء جازان

مصرع عسكريين مصريين في تفجير دبابة للجيش المصري بمحافظة سيناء

مصرع عسكريين مصريين في تفجير دبابة للجيش المصري بمحافظة سيناء