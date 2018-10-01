بأمر الخميني.. كتاب يتهم إيران بتفجير طائرة لوكربي

من المسؤول؟



وفي كتابه (لوكربي... الحقيقة)، يؤكد بويد أن وزير الداخلية الإيراني الأسبق علي أكبر موهتشاميبور هو الذي أمر وموّل الاعتداء.

الخميني يأمر بالقصاص



ويذكر بويد في كتابه، أن وكالة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأميركية، أصدرت بياناً في أيلول/ سبتمبر 1989، ذكرت فيه أن التفجير تم التخطيط له، والأمر بتنفيذه وتمويله من جانب وزير الداخلية الإيراني السابق علي أكبر موهتشاميبور، بينما تم الاتفاق مع أحمد جبريل قائد (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة) بتنفيذ العملية.



ويؤكد الكاتب، أن التخطيط لإسقاط الطائرة لم يكن في ليبيا، وإنما في إيران قبل الحادث بخمسة شهور، بعد إسقاط سفينة بحرية أميركية لطائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الإيرانية في 3 تموز/ يوليو 1988؛ ظناً منها أنها طائرة مقاتلة معادية.



وينقل المؤلف عن ضابط سابق بالاستخبارات الإيرانية قوله: إن المرشد السابق الخميني قد أمر بالقصاص رداً على إسقاط الطائرة الإيرانية؛ ما يعني إسقاط طائرة ركاب أميركية.



وهكذا، كلفت الاستخبارات الإيرانية جبريل بتنفيذ العملية، والذي بدوره استأجر خبير متفجرات أردنياً، يدعى مروان خريسات لصناعة قنبلة، يمكنها المرور من أجهزة تفتيش حقائب المسافرين، ويمكنها الانفجار فوق الماء، لتدمر الطائرة، وتقتل كل من على متنها، ولا تترك أي أثر خلفها.



ويذكر بويد، أن الجبهة الشعبية، قد جربت بالفعل قنبلتها عبر تفجير طائرة (سويس إير) في 21 شباط/ فبراير 1970، لتقتل 47 راكباً، بالإضافة إلى طاقمها، وطائرة تابعة للخطوط النمساوية في اليوم نفسه، كان مقرراً لها الهبوط بأمان في مطار فرانكفورت.



ويرى الكاتب، أن السبب وراء توجيه أصابع الاتهام إلى ليبيا وليس إيران، كان غزو صدام حسين للكويت في آب/ أغسطس 1990، وحاجة الولايات المتحدة إلى إذعان طهران.



ويختتم بويد قائلاً: "أغلب المشاركين في القصة ماتوا دون أن يخبروا بالحقيقة، فالمقرحي مات بمنزله في أيار/ مايو 2012، بينما قتل جبريل في تفجير نفذته جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في آب/ أغسطس 2014.





وتردد أن خريسات توفي في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، مشيراً إلى أن أبو إلياس، الذي على الأرجح هو من وضع القنبلة على متن رحلة بان إير رقم 103، يُعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة، ويعيش في واشنطن بموجب برنامج حماية الشهود، وتم توظيفه من جانب سلطات التعليم المحلية، تحت اسم باسل بوشناق.

ويقول: (إلى الآن، وبعد 30 عاماً، لا نزال لا نعلم رسمياً من المسؤول عن جريمة قتل جماعي في الجو فوق قرية اسكوتلندية صغيرة تتحضر لأعياد الكريسماس).ويضيف مؤلف الكتاب: (بعد 11 عاماً من المذبحة، أدين مدير الأمن بالخطوط الجوية الليبية عبد الباسط المقرحي (47 عاماً) في الحادث بناءً على نسج من الأكاذيب، تركزت على زعم صاحب متجر مالطي، أنه رأى المقرحي يشتري ملابس مشابهة لتلك التي كانت في الحقيقة مع القنبلة، والتي كانت لتتمزق عبر جسم الطائرة).وحُكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة في محاكمة يصفها بويد بأنها (استثنائية عقدت في قاعدة عسكرية أميركية غير مستخدمة قرب أوترخت في هولندا).رواية جديدةويشير الكاتب إلى رواية مختلفة تماماً حول الجهة التي وقفت وراء الاعتداء، قائلاً: إن التحقيقات البريطانية- الأميركية المشتركة، توصلت بعد ثلاث سنوات من الحادث إلى أدلة تؤكد مسؤولية (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة)، حيث تم العثور على بقايا متفحمة من جهاز راديو ماركة (توشيبا) بين حطام الطائرة، والذي كان يحتوي على قنبلة ودائرة كهربية.وكانت السلطات الألمانية، قد اعتقلت، قبل أسابيع من تفجير الطائرة بناءً على معلومات من الاستخبارات الأميركية، خلايا نائمة للجبهة الشعبية، وعثرت خلال المداهمات على قنابل مخفية داخل أجهزة راديو ماركة (توشيبا)، فضلاً عن أسلحة ومواد متفجرة وذخائر.ويضيف، أن منظمة التحرير الفلسطينية، أصدرت تقريراً بعد وقوع الحادث بفترة قصيرة، تؤكد فيه أنها منظمة سياسية، وتنفي عن نفسها شبهة الإرهاب، وزعمت أن إيران هي التي دفعت أموالاً للجبهة الشعبية لتفجير الطائرة.واتهمت المنظمة رجلاً يدعى أبو إلياس، بأنه المشتبه الأول في باقتحام مخزن الحقائب في مطار هيثرو وزرع القنبلة.