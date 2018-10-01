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دولي

إندونيسيا تطلب مساعدة دولية بعد الزلزال و(تسونامي)

إندونيسيا تطلب مساعدة دولية بعد الزلزال و(تسونامي)
رام الله - دنيا الوطن
طلبت الحكومة الإندونيسية، اليوم الاثنين، مساعدة دولية في أعقاب زلزال تبعه (تسونامي) في كارثة، أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص على الأقل، حسب آخر حصيلة نشرتها السلطات.

وقال توم ليمبونغ المسؤول الحكومي في تغريدة على (تويتر): "إن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، سمح لنا بقبول مساعدة دولية عاجلة لمواجهة الكارثة". 

ودعا الراغبين في تقديم المساعدة إلى الاتصال به مباشرة عبر حسابه أو بالبريد الإلكتروني.

ويخشى المسؤولون من ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل كبير في الأيام المقبلة، ويستعدّون للأسوأ.

من جهة أخرى، قام متطوعون إندونيسيون في بوبويا على التلال المطلة على مدينة بالو الساحلية المدمرة، بحفر قبور لأكثر من ألف شخص، وقد تلقوا تعليمات بالاستعداد لدفن 1300 شخص.

وتبذل السلطات الإندونيسية، جهوداً شاقة لمنع انتشار أي مرض بسبب تحلل الجثث، وأعلنت حالة طوارئ لأكثر من 14 يوماً.

وفي جاكرتا، أعلنت السلطات الإندونيسية الاثنين، أن نحو 1200 سجين، فروا من ثلاثة سجون في إندونيسيا، مستغلين فرصة الزلزال، الذي ضرب جزيرة سيليبيس.

وأوضح مسؤول في وزارة العدل سري بوغوه أوتامي، أن هؤلاء السجناء، وجدوا وسيلة للفرار من السجون التي تضم عدداً من المعتقلين، يفوق طاقتها في بالو ودونغالا.

وقال لوكالة (فرانس برس): "إنني واثق من أنهم هربوا لأنهم كانوا يخشون أن يتضرروا من الزلزال، إنها بالتأكيد مسألة حياة أو موت بالنسبة للسجناء".

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