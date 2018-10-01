مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال





ويشار إلى أن حوالي 400 مستوطن، اقتحموا أمس الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوساً تلمودية، بهدف استفزاز مشاعر المواطنين الفلسطينيين.





يذكر، أن اليوم، تنتهي مهلة الاحتلال الإسرائيلي لأهالي قرية (الخان الأحمر) بالقدس؛ لإخلاء منازلهم وهدمها ذاتياً، وقد توجه المواطنون الفلسطينيون إلى القرية للاعتصام فيها، بهدف التصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعة من المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.