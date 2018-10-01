إصابات بالاختناق واعتقال مواطن في الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع على منازلهم في مدينة الخليل.وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اقتحمت فجراً حارتي غيث والسلايمة بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، المواطن علاء خليل العزة (25 عاماً)، بعد أن داهمت منزله في مخيم الفوار جنوب الخليل.