مستوطنون يعتدون على المواطنين والمحال التجارية في القدس القديمة

رام الله - دنيا الوطنأصيب خمسة شبان مقدسيين، الليلة، جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين والمحال التجارية، في البلدة القديمة بالقدس.وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين، هاجموا المحال التجارية في حي المصرارة قرب باب العامود، ما أسفر عن إصابة خمسة شبان، على الأقل، بجروح مختلفة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقالت المصادر: "إن المستوطنين اعتدوا، كذلك، على المواطنين في حي باب الواد، وهاجموا المنازل والمحال التجارية، وحطموا عشرات المركبات، فيما انتشرت عناصر من شرطة الاحتلال بشكل كثيف في أنحاء البلدة القديمة، ولم تحرك ساكناً لمنع اعتداءات المستوطنين، بل أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم.وسبق اعتداءات المستوطنين، الذين احتشدوا بحجة الأعياد اليهودية، إغلاق شرطة الاحتلال محيط باب العامود بالحواجز الحديدية، والتدقيق في هويات المقدسيين.ويتزامن ذلك مع استباحة مئات المستوطنين للمسجد الأقصى في ساعات النهار، وسط توتر شديد يشهده المسجد.